Россия намерена продлить соглашение с Казахстаном о транзите ее нефти в Китай

Соглашение о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти между Казахстаном и Россией было заключено в 2013 году. Правительство РФ планирует провести переговоры и продлить действие соглашения до 2034 года, сообщает Zakon.kz.

Распоряжение правительства РФ "О подписании Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику от 24 декабря 2013 г." опубликовано на портале правовой информации.

Целью соглашения является создание условий для транспортировки российской нефти через территорию Казахстана в Китай.

Стороны создают условия для долгосрочной транспортировки российской нефти уполномоченной организацией российской стороны в количестве 10 млн тонн в год и предоставляют ей право доступа к системе магистральных трубопроводов по направлению транспортировки "граница Российской Федерации – граница Республики Казахстан (магистральный нефтепровод "Туймазы – Омск – Новосибирск–2") – граница Республики Казахстан – граница Российской Федерации (магистральный нефтепровод "Туймазы – Омск– Новосибирск–2") – граница Российской Федерации – граница Республики Казахстан (Прииртышск) – Атасу (Республика Казахстан) – Алашанькоу (Китайская Народная Республика)".

Стоимость транспортировки нефти в количестве 10 млн тонн в год, принадлежащей уполномоченной организации российской стороны на законном основании, по маршруту транспортировки составляет 15 долларов за тонну без учета НДС и оплачивается в тенге на основании курса доллара к тенге, установленного Нацбанком Казахстана на дату выставления уполномоченной организацией казахстанской стороны задания на платеж.

Правительство России поручило провести переговоры с казахстанской стороной Министерству энергетики и Министерству иностранных дел РФ.