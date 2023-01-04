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Синоптики рассказали, какую погоду принесет циклон в Казахстан в ближайшие дни

Синоптики рассказали, какую погоду принесет циклон в Казахстан в ближайшие дни Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 5-7 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

В предстоящие дни погоду в стране будет определять очередной атлантический циклон, который обусловит осадки преимущественно в виде снега, гололедные явления и метели практически на всей территории республики, а на востоке страны временами ожидается сильный снег.

Колебание температур воздуха в северных регионов ночью от -5...-15°С до -15...-25°С, днем от -10...-20°С до -2...-10°С.

  • на западе основной фон температуры составит ночью 0...-10°С, днем понижение от +5...-5°С до 0...-11°С,
  • в центре и на востоке ожидается понижение температуры воздуха ночью от 0...-8°С до -5...-13°С,
  • днем 0...-8°С, на юге основной фон температуры воздуха днем +3...+13°С,
  • на юго-востоке 0...+8°С.

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