Праздники без света и тепла: Жанатас из-за непогоды оказался отрезанным от благ цивилизации

Корреспондент Zakon.kz сообщает с места событий. Вечером 2 января начался сильный ветер. Люди, оставшись без света, отопления и воды, сутки не выходили из дома.

Из-за непогоды некоторые районы Жамбылской области остались без электроэнергии. По данным ЧС, в Жанатасе выпало более 20 см снега, возникли обрывы электросетей. Ветер в районе дует со скоростью 12 метров в секунду.



"Вечером 2 января начался сильный ветер, следом были отключения электричества, отопления и воды. Целые сутки мы не выходили из дома, только сегодня днем вышли, ветер немного стих, но все же временами набирает обороты", – сообщает корреспондент из Жанатаса.

Отопление, электричество, воду до сих пор не подключили. В городе начались восстановительные работы, на места обрывов выехали ремонтные бригады. Тем временем в местной администрации принялись подсчитывать ущерб от непогоды, а также была создана комиссия, которая оценит масштабы происшествия.



"Дома резко похолодало, обогреваемся газом, но в городе нет центрального газоснабжения, у всех баллоны. Их и включаем, а от него идет сильный запах, приходится отключать", – сообщает корреспондент из Жанатаса.

Между тем, по данным акимата Жамбылской области, в центре Сарысуского района в городе Жанатасе ведутся работы по очистке от снега. В уборке, начатой ночью, задействовано 13 единиц техники, 20 человек. Снег расчищен на 27 основных городских улицах, на оставшиеся 20 снегоуборочные машины отправят ближе к вечеру.

"Открыт проезд для всех видов транспорта к населенным пунктам Актогай, Жаңарык, Саудакент по дорогам, соединяющим районный центр и населенные пункты", – отметили в акимате.















Автор: Аруна Ортай



