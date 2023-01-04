Спасатели рассказали, какие происшествия случились в Алматы в новогодние праздники

На площадке РСК во время брифинга 4 января представители ведомств рассказали, как прошли новогодние праздники в Алматы. Специалисты отчитались о спасении людей сотрудниками скорой помощи, ДЧС и полиции, сообщает Zakon.kz.

Департамент по чрезвычайным ситуациям города для предупреждения пожаров, а также, чтобы исключить трагические случаи в результате ненадлежащего использования пиротехнических изделий, проводили комплексные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности граждан.

"Спасателями взяты на учет 72 новогодние елки, установленные в местах массового пребывания людей, в том числе около городских объектов. Все они были обследованы на соответствие нормам требований пожарной безопасности, владельцам рекомендовано усиление профилактических мероприятий. Под наблюдение департамента взято 14 объектов с организованными ледовыми катками для массовых катаний. С собственниками проведены профилактические беседы о необходимости обеспечения пожарной безопасности в периоды проведения массовых мероприятий". ДЧС Алматы

Кроме того, в рамках оперативно-профилактических мероприятий "Пиротехника" сотрудниками ДЧС и ДП Алматы проводятся рейдовые мероприятия по местам реализации пиротехнических изделий. В отношении 50 нарушителей правил реализации пиротехнических изделий приняты меры административного реагирования, изъято более 603 штук пиротехнических изделий, не отвечающих требованиям законодательства.

В целях информирования населения о мерах пожарной безопасности в периоды празднования новогодних мероприятий департаментом организована ротация информационных видеороликов на медиабордах города, а также на ЛЭД экранах торговых домов, поликлиник, ЦОНов и других зданий.



"Во всех общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях города организованы классные часы и занятия, направленные на обеспечение безопасности детей, в ходе которых разъяснены правила безопасного применения пиротехнических изделий и требования пожарной безопасности". ДЧС Алматы

Благодаря принятым мерам удалось добиться снижения количества пожаров, случившихся от пиротехнических изделий в три раза.

"Зарегистрировано пять пожаров, один из которых возник по причине пиротехники. К слову, в 2022 году пожаров было 10, по причине небезопасного использования пиротехники – три. В 2023 году случаев возгорания было пять, один факт пожара – из-за пиротехники". ДЧС Алматы

Количество травмированных в период празднования Нового года в результате применения фейерверков также снизилось в три раза в сравнении с прошлым периодом. В результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями за помощью в медицинские учреждения обратились 13 человек, из них трое – дети. Госпитализированы 11 человек. Стоит отметить, что за аналогичный период прошлого года пострадали 39 человек, в том числе 29 детей.

В свою очередь Департамент полиции Алматы сообщил о стабильной криминогенной обстановке в минувшие праздничные дни.

"С 25 декабря 2022 года в городе было проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок". Личный состав служб и подразделений ДП был переведен на усиленный вариант несения службы. Увеличено количество нарядов патрульной полиции, разработаны маршруты пешего патрулирования. На особом счету были объекты массового пребывания граждан, а также места проведения праздничных и зрелищных мероприятий". Департамент полиции города

Как подчеркнули в ведомстве, в результате принятых мер удалось не допустить совершения тяжких и особо тяжких преступлений. В основном преобладали кражи чужого имущества.

Так, с 31 декабря по 3 января в городе зарегистрировано 30 краж чужого имущества, 24 из них были раскрыты по горячим следам. В мегаполисе было зафиксировано два факта хулиганства и один грабеж. Подозреваемые были задержаны на месте преступления.

Кроме того, сотрудниками полиции выявлены два наркопреступления. В целом, обстановка в городе стабильная и контролируемая.

В службе скорой помощи отметили, что в новогодние праздники медики работали в штатном режиме.

"Работали 217 бригад, из них 186 бригад скорой медицинской помощи и 31 бригада неотложной медицинской помощи при поликлиниках. Ежедневно выполнялось около 3 тыс. вызовов. Около 30% из них – вызовы к пациентам с острыми инфекционными заболеваниями. В более чем 50% случаев в помощи нуждались дети. Около 10% вызовов были связаны с несчастными случаями, из них 26 вызовов на место ДТП – 21 пострадавший доставлен в стационары с травмами различной локализации". Заместитель директора Службы скорой медицинской помощи Алматы Андрей Ложкин

За праздники от пиротехнических изделий пострадали 13 человек: трое детей и десять взрослых. По характеру травм – термические и взрывные травмы лица и глаз (9 фактов), кистей – 4.

Также 12 пострадавших доставлены в профильные отделения стационаров города Алматы. За праздничные дни бригады скорой медицинской помощи приняли на дому трое родов, мамы с новорожденными доставлены в стационары родовспоможения.

Кроме того, 2 января 2023 года по линии ЧС поступило сообщение об экстренной посадке самолета рейсом Ташкент – Алматы, попавшего в зону турбулентности. Сообщалось о пяти пострадавших.

"Двоих пострадавших граждан Узбекистана бригады скорой медицинской помощи доставили в стационар с травмами головы и конечностей, трое отказались от осмотра", – подчеркнул спикер.

Ранее стало известно, что более тысячи авто скопилось на дорогах Казахстана из-за непогоды.