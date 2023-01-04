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Более 214 тысяч алматинцев подпадают под закон о банкротстве

сколько алматинцев подпадают под закон о банкротстве Фото: Zakon.kz
В Алматы более 214 тысяч физлиц, имеющие долги, смогут подать заявление на банкротство согласно новому закону "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан". Об этом сообщили в пресс службе ДГД города, сообщает Zakon.kz.

Новый закон действует с марта 2023 года. 

Как уже сообщалось, предусмотрены 3 вида процедур: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности.

Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами при следующих условиях:

  • долг перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами не превышает 5,5 млн тенге (1600 МРП);
  • по обязательствам перед банками, микрофинансовыми организациями, коллекторами отсутствует погашение в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления;
  • отсутствует зарегистрированное имущество, в том числе имущество, находящееся в общей собственности;
  • проведено урегулирование с банком просроченной задолженности;
  • банкротство не применялось в течение 7 лет.

Судебное банкротство физлица смогут применить по долгам свыше 5,5 млн тенге, а также по остальным видам долгов.

В ДГД пояснили, что целью судебного банкротства является максимальное удовлетворение требования кредиторов за счет имущественной массы банкрота. Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять в ходе судебного банкротства.

Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать.

Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию при условии отсутствия признаков недобросовестности должника (сокрытие имущества или информации о нем, предоставление ложной информации и т.д.).

Процедуру судебного банкротства осуществляют финансовые управляющие, в состав которых вправе войти: администраторы, осуществляющие процедуру банкротства юридических лиц, и ИП, профессиональные бухгалтера, юридические консультанты, аудиторы.

Принимая во внимание, что не все должники смогут оплатить услуги финансовых управляющих, законом предусмотрена оплата за счет государства лицам, относящимся к социально уязвимым слоям населения, у которых отсутствует имущество.

Последствия, которые возникают с момента применения внесудебного и судебного банкротства:

  • сроки долговых обязательств считаются истекшими;
  • запрет кредиторам требовать от должника исполнения обязательств;
  • прекращение начисления неустойки (пени, штрафов) и вознаграждения
  • приостанавливается исполнение решения судов о взыскании долга;
  • запрет должнику совершать сделки по получению займов, выдачи гарантий и поручительств.

Восстановление платежеспособности предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до 5 лет) при наличии стабильного дохода.

План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде.

Преимуществом данной процедуры является то, что после него человек не обретает статус "банкрот", следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота.

Последствия после объявления гражданина банкротом:

  • запрет на получение займов и кредитов в течение 5 лет (кроме получения микрокредитов ломбардов);
  • повторное банкротство возможно только через 7 лет;
  • будет проводиться мониторинг финансового состояния банкрота в течение трех лет после банкротства.

Все три процедуры инициируются только самим должником, то есть кредитор не имеет права подавать на банкротство должника.

Заявление о банкротстве должник может направить через мобильное приложение "E-salyg Azamat", веб-портал E-gov и ИС ЦОН.

При этом посредством информационной системы будет проводиться автоматическая сверка с данными заинтересованных государственных и иных органов на предмет соответствия должника входным критериям.

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