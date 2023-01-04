Токаев: Казахстан стал государством-реформатором

4 января на встрече с судьями Конституционного суда Касым-Жомарт Токаев заявил о реформах, проводимых в стране, сообщает Zakon.kz.

По его словам, Казахстан сделал решительный шаг в новую эпоху.

Также президент добавил, что в стране осуществляются беспрецедентные политические реформы.

"В настоящее время не так много государств в мире, которые проводят столь масштабные и содержательные реформы. Это факт, который признан всем международным сообществом". Касым-Жомарт Токаев

В заключении президент добавил, что Казахстан по праву стал государством-реформатором.

Также Токаев отметил, что основополагающий принцип Нового Казахстана – справедливость.