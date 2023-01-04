Сильный снег ожидается на востоке Казахстана 5 января

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 5 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", под влиянием глубокого атлантического циклона и атмосферных фронтальных разделов по всей территории РК ожидаются осадки (дождь, снег), на севере, северо-западе, юго-востоке страны – снег, на востоке – сильный снег.

По республике ожидается усиление порывистого ветра, на большей части страны ожидаются гололед, метель и туман.

В Астане – переменная облачность, временами осадки (преимущественно снег), метель. Ветер юго-западный 9-14, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6°С, днем около 0°С.

В Алматы – облачно с прояснением, без осадков. Ночью и утром – туман, гололед. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем +2...+4°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1°С, днем +10...+12°С.