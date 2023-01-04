Курс доллара вырос на первых торгах после Нового года
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 465,39 тенге, поднявшись сразу на 2,73 тенге, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс евро составил 493,90 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня вырос и составил 67,45 тенге (+1,42).
Торгов по российскому рублю не проводилось. Курс рубля установлен Нацбанком в 6,43 тенге..
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 466-470 тенге, евро – по 493-499 тенге, российские рубли – по 5,9-6,4 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 4 января.
Так, стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures снизилась на 0,21% и составила 81,93 доллара за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи уменьшилась на 0,35%, до 76,66 доллара за баррель.
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