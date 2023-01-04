Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Курс доллара вырос на первых торгах после Нового года

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 465,39 тенге, поднявшись сразу на 2,73 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро составил 493,90 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос и составил 67,45 тенге (+1,42).

Торгов по российскому рублю не проводилось. Курс рубля установлен Нацбанком в 6,43 тенге..

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 466-470 тенге, евро – по 493-499 тенге, российские рубли – по 5,9-6,4 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 4 января.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures снизилась на 0,21% и составила 81,93 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи уменьшилась на 0,35%, до 76,66 доллара за баррель. 

Читайте также

Более 214 тысяч алматинцев подпадают под закон о банкротстве

Как укрепился курс тенге в декабре, рассказали в Нацбанке

Курсы валют на 4 января в обменниках Казахстана

Лариса Черненко
KASE
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Гани Бейсембаев
Назначен новый министр просвещения
базовые показатели с 1 января 2023 года
Минимальная зарплата и пенсия выросли с 1 января 2023 года
Когда закончится снегопад в Алматы
Когда закончится снегопад в Алматы
Составлен рейтинг самых пьющих стран мира
Составлен рейтинг самых пьющих стран мира
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления