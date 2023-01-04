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За три дня нового года в ДТП по Казахстану погибли 9 человек

За три дня нового года в ДТП по Казахстану погибли 9 человек Фото: pixabay
По данным Министерства здравоохранения, за три дня с начала 2023 года в дорожно-транспортных происшествиях по Казахстану погибли девять человек, сообщает Zakon.kz.

Также, по оперативным данным Национального координационного центра экстренной медицины, в ДТП пострадали 116 человек.

"Из них 26 детей, 3 беременных, доставлены в стационар 76 человек, 9 погибли".Пресс-служба МЗ РК

Всем пострадавшим, как уточнили в ведомстве, оказывается квалифицированная медицинская помощь на амбулаторном и стационарном уровнях.

Ранее в МЧС сообщили, что более тысячи авто скопилось на дорогах Казахстана из-за непогоды.

"Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах, аналогичные штабы действуют в регионах (Абайской, Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской и Жетысуской областях). На блокпостах скопилось более 1000 единиц автотранспортных средств".Пресс-служба МЧС РК

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