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В Астане запретили кататься на коньках на реке Акбулак

В Астане запретили кататься на коньках на реке Акбулак Фото: pixabay
Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны обратился с заявлением к жителям и гостям столицы. В сообщении говорится об опасности катания на коньках вдоль спорткомплекса "Барыс", сообщает Zakon.kz.
"В связи с резкими изменениями погодных условий, потеплением и таянием льда запрещается кататься на коньках вдоль спортивного комплекса "Барыс" на реке Акбулак (возле спорткомплекса "Казахстан").Пресс-служба ДЧС Астаны

Кроме того, с 3 января акиматом района Алматы закрыты горки и прокат коньков возле данного спорткомплекса.

Также сказано, что на оттаявших участках льда нанесены соответствующие разметки, натянуты предупредительные ленты и установлены запрещающие знаки.

"До снижения температуры воздуха до -15° будет находиться передвижной пост оперативно-спасательного отряда ДЧС Астаны. Спасателями и полицейскими организовано дежурство, проводится патрулирование".Пресс-служба ДЧС Астаны

Ранее сообщалось, что 45 самолетов задерживаются на взлет и посадку в аэропорту Астаны. По данным городского акимата, 2700 грузовиков снега собрали в Астане за одну ночь.

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Анастасия Московчук
Астана
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