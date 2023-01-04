В Астане запретили кататься на коньках на реке Акбулак
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Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны обратился с заявлением к жителям и гостям столицы. В сообщении говорится об опасности катания на коньках вдоль спорткомплекса "Барыс", сообщает Zakon.kz.
"В связи с резкими изменениями погодных условий, потеплением и таянием льда запрещается кататься на коньках вдоль спортивного комплекса "Барыс" на реке Акбулак (возле спорткомплекса "Казахстан").Пресс-служба ДЧС Астаны
Кроме того, с 3 января акиматом района Алматы закрыты горки и прокат коньков возле данного спорткомплекса.
Также сказано, что на оттаявших участках льда нанесены соответствующие разметки, натянуты предупредительные ленты и установлены запрещающие знаки.
"До снижения температуры воздуха до -15° будет находиться передвижной пост оперативно-спасательного отряда ДЧС Астаны. Спасателями и полицейскими организовано дежурство, проводится патрулирование".Пресс-служба ДЧС Астаны
Ранее сообщалось, что 45 самолетов задерживаются на взлет и посадку в аэропорту Астаны. По данным городского акимата, 2700 грузовиков снега собрали в Астане за одну ночь.
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