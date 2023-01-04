В Астане запретили кататься на коньках на реке Акбулак

Фото: pixabay

Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны обратился с заявлением к жителям и гостям столицы. В сообщении говорится об опасности катания на коньках вдоль спорткомплекса "Барыс", сообщает Zakon.kz.

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