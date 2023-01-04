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Фондовый рынок Азии зафиксировал самый большой отток иностранных инвестиций со времен кризиса 2008 года

Азиатский фондовый рынок Фото: pixabay
В 2022 году иностранные инвесторы вывели из развивающихся стран Азии больше денег, чем за любой год после мирового финансового кризиса 2008 года, так как рост процентных ставок в США привлек средства в долларовые активы, сообщает Zakon.kz.

Данные с фондовых бирж Тайваня, Индии, Филиппин, Вьетнама, Таиланда, Индонезии и Южной Кореи показали, что в прошлом году иностранцы продали акции на сумму 57 млрд долларов, что стало самым большим оттоком с 2008 года, сообщает Reuters.

После четырех последовательных повышений ставки на 75 базисных пунктов в начале 2022 года Федеральная резервная система США повысила ставку однодневного займа еще на 50 базисных пунктов в декабре.

В результате повышения ставки доходность безопасных 10-летних казначейских облигаций США выросла примерно на 230 базисных пунктов до 3,83% в 2022 году, что ударило по иностранному спросу на более рискованные региональные акции.

В прошлом году отток средств из тайваньских акций составил 41,6 млрд долларов. В Индии и Южной Корее отток составил 15,4 млрд долларов и 9,6 млрд долларов, соответственно.

В результате падения спроса на иностранную валюту и ухудшения экономических перспектив индекс MSCI в Азиатско-Тихоокеанском регионе упал на 19,4% в 2022 году – самое большое падение с момента падения на 43,3% в 2008 году.

Некоторые аналитики ожидают увеличения оттока средств, по крайней мере, в первой половине 2023 года, поскольку ожидается дальнейшее повышение процентных ставок в США.

"В первой половине нового торгового года в регионе может сохраниться осторожный тон, поскольку участники рынка ожидают дальнейших экономических последствий ужесточения политики мировых центральных банков, а также рисков того, что возобновление работы Китая вызовет распространение трансграничных вирусов".Рыночный стратег IG Йеап Джун Ронг

В декабре чистые продажи акций развивающихся стран Азии, за исключением Японии и Китая, составили 3 млрд долларов. При этом отток средств из тайваньских, индонезийских и южнокорейских акций составил 2,55 млрд долларов, 1,34 млрд долларов и 1,31 млрд долларов, соответственно.

С другой стороны, Индия, Вьетнам и Таиланд получили в декабре чистый приток в размере 1,36 млрд долларов, 559 млн долларов и 372 млн доллара, соответственно.

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