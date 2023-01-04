Два человека погибли, пятеро пострадали в ДТП на трассе Талдыкорган – Уштобе

4 января 2023 года на 5 км автодороги Талдыкорган – Уштобе столкнулись Toyota Windom и Toyota Sienna. На месте аварии погибли две женщины, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента полиции Жетысуской области, водитель одной из автомашин, не справившись с управлением, допустил выезд на встречную полосу движения и последующее столкновение.

"На месте происшествия погибли две женщины, 75 и 34 лет, находившиеся в качестве пассажиров в салоне Toyota Windom. Оба водителя и еще три человека доставлены на медобследование в больницу Талдыкоргана". Пресс-служба ДП Жетысуской области

В ведомстве отметили, что по факту ДТП начато досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз.

В областном ДП водителей призвали "быть особо бдительными при управлении транспортными средствами, строго соблюдать ПДД, не превышать допустимый скоростной режим и не игнорировать требования дорожной безопасности".

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