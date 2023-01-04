Туши краснокнижных джейранов нашли в авто жителей Алматинской области

В Жетысуской области задержали предполагаемых браконьеров с тремя тушами краснокнижных животных. Об этом корреспонденту Zakon.kz 4 января 2023 года сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

В ведомстве отметили, что задержание произведено при содействии работников "Охотзоопрома" на территории Каратальского района.

"В браконьерстве подозреваются четыре жителя соседней Алматинской области. В автомашине задержанных правоохранители обнаружили три туши диких животных, предположительно, джейранов, входящих в Красную книгу РК как исчезающий вид. Подозреваемые были доставлены в Каратальскую районную полицию". Пресс-служба ДП Жетысуской области

Кроме отстрелянных животных, как сообщил старший инспектор областной природоохранной полиции Баглан Рымжанов, у задержанных изъято два охотничьих нарезных ружья.

"Причиненный государству ущерб пока подсчитывается. Досудебное расследование по факту с назначением необходимых экспертиз проводится согласно ст. 339 УК РК ("Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными"). Баглан Рымжанов

14 ноября 2022 года на правчасе в Мажилисе Парламента РК стало известно, что браконьеры заплатят миллионные штрафы за незаконный вылов рыбы.