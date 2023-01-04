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"Хоргос" не сможет возобновить работу в намеченный срок

Не сможет возобновить работу в намеченный срок Фото: Facebook/АО "УК СЭЗ Хоргос"
В Международном центре приграничного сотрудничества "Хоргос" заявили, что не смогут возобновить деятельность казахстанской части центра к 8 января, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях организации.

28 декабря 2022 года состоялось рабочее совещание между административным комитетом СЭЗ "Хоргос" СУАР КНР и управляющей компанией, в ходе которого руководитель СЭЗ "Хоргос" СУАР КНР Сюй Синь Минь сообщил о снятии карантинных мер в КНР и открытии границ для туристов, а также выразил свое намерение о возобновлении функционирования МЦПС "Хоргос" в штатном режиме с 8 января 2023 года.
Учитывая сжатые сроки, управляющая компания активно начала подготовительные работы для решения технических моментов и согласовательных процессов с государственными органами РК.

"В связи с изложенным сообщаем, что к 8 январю 2023 года возобновить деятельность казахстанской части Центра не представляется возможным. Управляющая компания приложит все усилия в целях возобновления деятельности Центра в кратчайшие сроки". Пресс-служба АО "УК СЭЗ "Хоргос"

Официальная дата открытия Центра с учетом китайского праздника "Чунь Цзе" (Праздник весны), а также празднования Наурыза будет объявлена дополнительно.

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