Даниал Ахметов назвал виновным в аварии руководство "Риддер ТЭЦ"

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов обратился к землякам. В соцсетях он объяснил причины аварии на Риддерской ТЭЦ и назвал сроки устранения ее последствий, сообщает Zakon.kz.

"Уважаемые земляки! Халатное отношение руководства "Риддер ТЭЦ" к эксплуатации теплоцентрали привело к тому, что вновь была затоплена багерная станции. Такая ситуация уже была 5 ноября прошлого года. И тогда огромными усилиями подрядных организаций нам удалось откачать мазут и восстановить работу всех агрегатов багерной. Однако именно по вине руководства ТЭЦ ситуация вновь повторилась". Аким ВКО Даниал Ахметов

Сейчас на багерной ведется ликвидация аварии, задействованы 4 мотопомпы, 4 погружных насоса. По информации штаба по ЧС, в течение 3-4 часов последствия аварии будут ликвидированы.

Даниал Ахметов заверил жителей Риддера, что произошедшая ситуация не повлияет на работу станции, и причин для беспокойства нет. Подключено резервное оборудование. Подача тепла с ТЭЦ идет по графику. Сейчас на месте специалисты штаба выясняют причины произошедшего.





Ранее сообщалось, что сотрудники ДЧС Экибастуза ликвидируют последствия аварии. 3 января с 06:00 спасатели Экибастузского гарнизона приступили к работам. В 11:00 работники ГКП "Горводоканал" и ТОО "Инженерные сети" отключили трубопровод технической воды диаметром 500 миллиметров и приступили к замене поврежденного участка. Контролируя ход ремонтных работ, аким области требовал выполнить их качественно и до 22:00.

Также сообщали, что 30 декабря при проведении ремонтных работ ГКП "Горводоканал" в Экибастузе был поврежден технический водопровод диаметром 500 мм, предназначенный для ТЭЦ. 31 декабря власти сообщили, что устранили повреждение водопровода.