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Правительство Германии отвергло требования Польши о репарациях

Правительство Германии отвергло требования Польши о репарациях Фото: bundestag.de
Правительство Германии в дипломатической ноте отклонило требования Польши о репарациях, компенсирующих ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны, сообщает Zakon.kz.

Берлин считает, что все финансовые претензии уже урегулированы, а сам вопрос – закрытым, говорится в сообщении МИД Германии, передает DW.

В начале октября 2022 года национал-консервативное правительство Польши PiS опубликовало дипломатическую ноту с требованием выплатить 1,3 триллиона евро в качестве компенсации за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны и оккупации нацистской Германией.

Варшава оценивает ущерб, причиненный Польше нацистской Германией, эквивалентно в 1,36 трлн евро. Несмотря на отказ Берлина, польские власти продолжают свои усилия по взысканию репараций с ФРГ в связи с германской агрессией и оккупацией Польши в период с 1939 по 1945 год.

Поляки заявляют, что отказались от репараций и претензий к Германии в 1953 году под давлением Советского Союза, стремившегося избавить Германскую Демократическую Республику (ГДР) от всех финансовых обременений.

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