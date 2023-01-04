В дирекции "Медеу" опровергли информацию об отсутствии на катке медиков
Фото: medeu.kz
В соцсетях появилась информация, что на высокогорном катке "Медеу" уволили всех медиков, из-за чего некому было оказать помощь отдыхающему, упавшему на льду 3 января. В ТОО "Дирекция спортивных сооружений города Алматы" опровергли эти данные, сообщает Zakon.kz.
В ответе на запрос редакции Zakon.kz говорится, что сотрудники Дирекции вызвали скорую согласно правилам оказания доврачебной помощи.
"Кроме того, согласно правилам, не допускается снимать с пострадавшего одежду и обувь естественным способом, если это ведет к дополнительному физическому воздействию на место перелома, так как был перелом ноги, невозможно было определить категорию перелома". ТОО "Дирекция спортивных сооружений города Алматы"
Здесь же говорится, что доводы о том, что на объекте "Медеу" нет медицинского персонала, недостоверны. Медицинские сотрудники оказывают услуги на основании договора гражданско-правового характера.
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