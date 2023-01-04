В дирекции "Медеу" опровергли информацию об отсутствии на катке медиков

Фото: medeu.kz

В соцсетях появилась информация, что на высокогорном катке "Медеу" уволили всех медиков, из-за чего некому было оказать помощь отдыхающему, упавшему на льду 3 января. В ТОО "Дирекция спортивных сооружений города Алматы" опровергли эти данные, сообщает Zakon.kz.

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