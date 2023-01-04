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Минобороны задействовано в спасательных работах

Минобороны задействовано в спасательных работах Фото: пресс-служба МО РК
Военнослужащие регионального командования "Восток" Вооруженных сил привлечены к расчистке дорог и оказанию помощи водителям и пассажирам автотранспортных средств, застрявших на дорогах из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

Резкое усиление ветра и возникновение метели создали сложную ситуацию на республиканских трассах и дорогах местного значения в восточном регионе.

На помощь территориальному спасательному подразделению Министерства по чрезвычайным ситуациям пришли военнослужащие танковой бригады и инженерно-саперного батальона Аягозского гарнизона.

На 40 километре трассы "Алматы - Усть-Каменогорск" под руководством начальника бронетанковой службы майора Ержана Быжкеева военнослужащие вызволили из снежного плена и эвакуировали на специальной технике 50 человек и около 10 автомашин. Все они были доставлены в город Аягоз.

В мероприятиях по ликвидации снежных заносов на данный момент задействованы пять единиц военной техники.


Минобороны задействовано в спасательных работах

Фото: пресс-служба МО РК

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