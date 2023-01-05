Студентку, спасшую из огня мужчину в Петропавловске, наградят

Студентку из Петропавловска, которая помогла мужчине выбраться из огня, наградят спасатели, сообщает Zakon.kz.

Об этом передает Первый канал "Евразия".

Пожар произошел в первый день нового года в Рабочем поселке города. 19-летняя Мария Симонова, когда увидела, как полыхает деревянный дом, бросилась внутрь. Увидела ползущего к выходу мужчину с ожогами на голове и руках. Мария помогла ему выбраться.

"Пока его приводила в сознание, он сказал, что там был и второй мужчина. Если бы мужчина был бы сразу в сознании, я бы вытащила и второго. Я вообще ни о чем не подумала. Там людям нужна помощь. Как я могу стоять и смотреть? Кем бы я потом себя чувствовала?" Мария Симонова

Когда пожарные потушили пламя, на пепелище нашли тело мужчины. Погибший был у друга в гостях.

