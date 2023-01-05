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Медики рассказали, как укрепить здоровье детей во время новогодних каникул

Медики рассказали, как укрепить здоровье детей во время новогодних каникул Фото: pixabay
В российском Минздраве дали советы родителям о том, как использовать каникулы, чтобы укрепить здоровье ребенка, сообщает Zakon.kz

Чтобы ребенок меньше болел и реже пропускал занятия нужно соблюдать простые правила, говорится  в сообщении Telegram-канала министерства.

"Следите, чтобы ребенок употреблял меньше сладостей из новогодних подарков. Обильное потребление нездоровой еды, блюд из кафе и ресторанов приводит к развитию панкреатита, холецистита и расстройству кишечника", - напомнили в ведомстве.

Кроме того, необходимо регулярно проветривать квартиру, особенно комнату ребенка. Оптимальная температура должна быть на уровне 22-24 градусов тепла во время занятий и 20-24 градуса — во время сна.

Медики отмечают что полезным будет начать закаливание. Контрастный душ и физическая активность на свежем воздухе - одни из способов подготовить ребенка к процедуре.

Также нужно следить за тем, чтобы ребенок больше двигался. Для этого подойдут совместные занятия спортом, утренняя зарядка и подвижные игры на свежем воздухе.

Помнить нужно и о режиме сна во время каникул. Ребенок должен ложится спать не позднее 22:30-23:00. Сон до полуночи считается самым полезным, отметили эксперты.

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