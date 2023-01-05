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На базе близ Кокшетау 16-летний лыжник столкнулся с деревом и погиб

На лыжной базе близ Кокшетау в результате несчастного случая скончался 16-летний парень Фото: Instagram.com/p/Cm_aHvQjugz/
Несчастный случай произошел 2 января. Несовершеннолетний астанчанин при спуске на лыжной трассе столкнулся с деревом и, не приходя в сознание, скончался на месте, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают полицейские, в 17:25 в дежурную часть отдела полиции Зерендинского района поступило сообщение от управляющего лыжной базой о том, что в 10 км от села Садовое на лыжной дорожке скончался несовершеннолетний житель столицы, 2006 г.р.

На место происшествия, по информации sinegor.kz, незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа.

"В ходе первоначального сбора материалов установлено, что несовершеннолетний приехал отдыхать на лыжную базу вместе с родителями. Тело молодого человека без признаков жизни обнаружили двое отдыхавших. Парень при спуске на лыжной трассе столкнулся с деревом, упал и, не приходя в сознание, скончался на месте", – говорится в сообщении ДП.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 306 УК РК ("Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Назначена экспертиза.

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Елена Вебер
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