Сколько участков дорог до сих пор закрыто в Казахстане из-за непогоды

На автодорогах республиканского значения производятся масштабные работы по уборке снега. В работах задействовано 500 единиц специальной эксплуатационной техники. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в пресс-службе Национального оператора автомобильных дорог республиканского значения.

В Qazavtojol отметили, что с момента ухудшения погодных условий (с 3 января) израсходовано 2200 куб. м противогололедных материалов.

"По данным на 8:45, из-за непогоды остаются закрытыми 32 участка республиканских автодорог. Трассы закрыты в Акмолинской, Жетысуской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях". Пресс-служба Qazavtojol

Как отмечается, из-за непогоды наиболее сложная дорожная ситуация сложилась на автодорогах республиканского значения в Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Абайской областях.

"За минувшие сутки в данных регионах из снежного заноса вызволено порядка 200 машин, спасены 346 человек". Пресс-служба Qazavtojol

Ранее сообщалось, что синоптики объявили штормовое предупреждение почти во всех регионах Казахстана – в 16 областях и Астане 5 января ожидаются обильные осадки, метель и гололед.