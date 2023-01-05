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В России для мигрантов исключат получение документов через фиктивные браки

фиктивный брак в РФ Фото: pixabay
Проект закона затруднит возможность использования отцовства для незаконного получения иностранцами миграционного статуса, сообщает Zakon.kz.

МВД России подготовило проект закона, который направлен на исключение для иностранцев возможности через фиктивные браки и фиктивное установление отцовства легализовать свой статус в стране, сообщает ТАСС.

"В настоящее время МВД России разработан проект федерального закона, направленный на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории РФ".Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк

Волк отметила, что в настоящее время по данному законопроекту проводится процедура межведомственного согласования.

За 11 месяцев прошлого года территориальные органы МВД России приняли около 400 решений об аннулировании ранее выданных иностранным гражданам разрешительных документов для проживания в РФ в связи с признанием недействительным в судебном порядке брака, заключенного данными лицами с гражданами РФ.

Действующий закон "О гражданстве РФ" предусматривает, что иностранные граждане и лица без гражданства могут претендовать на упрощенный прием в гражданство РФ, если состоят в браке с гражданином России не менее трех лет, а также без соблюдения такого срока при наличии в семье общего ребенка.


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