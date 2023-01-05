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Представители каких знаков зодиака с возрастом становятся красивее

Представители каких знаков зодиака с возрастом становятся красивее Фото: pixabay
Российский астролог Инга Слиж перечислила три знака зодиака, которые с годами только расцветают и становятся краше. К ним относятся Дева, Близнецы и Раки, сообщает Zakon.kz.

Первыми обладателями вечной молодости и красоты являются Девы.

Эксперт отмечает, что с возрастом представители стихии Земля заметно преображаются. Этот знак четко понимает, как сохранить свою молодость, красоту и свежесть.

Близнецы  – те, кто тоже взрослеет достаточно поздно. К тому же присущая инфантильность играет на руку этому знаку. С возрастом перед окружающими возникает элегантная и выдержанная особа, которая четко знает свои главные преимущества.

Как отмечено в публикации FTimes, замыкают тройку вечно молодых и красивых знаков зодиака РакиК сорока годам представители этого знака достигают внутренней гармонии и буквально светятся изнутри. Их шарм и изящество не могут остаться незамеченными. 

Ранее астролог назвала знаки зодиака, представителям которых не стоит употреблять алкоголь.

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Анастасия Московчук
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