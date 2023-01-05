Али Окапов опубликовал архивное фото с Розой Рымбаевой

Казахстанский певец Али Окапов на странице в Instagram опубликовал редкую фотографию с мамой Розой Рымбаевой, сообщает Zakon.kz.

"Я и моя мама", – говорится в подписи к публикации.

Комментаторы отметили красоту и естественность фотографии:

твоя мамочка такая красивая;

вообще не изменился;

какая замечательная фотография!

Али Окапов родился в 1991 году. Является певцом, продюсером и танцором.

20 ноября 2022 года сообщалось, что народная артистка Казахстана Роза Рымбаева с сыном Али Окаповым пришли на избирательный участок, чтобы отдать голоса за своего кандидата.