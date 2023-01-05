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Али Окапов опубликовал архивное фото с Розой Рымбаевой

Али Окапов показал архивное фото с Розой Рымбаевой Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский певец Али Окапов на странице в Instagram опубликовал редкую фотографию с мамой Розой Рымбаевой, сообщает Zakon.kz.

"Я и моя мама", – говорится в подписи к публикации.

Комментаторы отметили красоту и естественность фотографии:

  • твоя мамочка такая красивая;
  • вообще не изменился;
  • какая замечательная фотография!

Али Окапов родился в 1991 году. Является певцом, продюсером и танцором.

20 ноября 2022 года сообщалось, что народная артистка Казахстана Роза Рымбаева с сыном Али Окаповым пришли на избирательный участок, чтобы отдать голоса за своего кандидата.

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