В Казахстане ужесточили уголовную ответственность за экологические правонарушения и вандализм

Поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы от 3 января 2023 года предусматривают ужесточение ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма, сообщает Zakon.kz.

Так, предусматривается снижение значительного ущерба со 100 до 50 МРП (с 345 000 до 172 500 тенге); крупного ущерба – со 1000 до 500 МРП (с 3 450 000 до 1 725 000 тенге) при незаконной вырубке, уничтожении или повреждении деревьев и кустарников.

В статье за "Порчу земли" предусмотрен более строгий вид наказания за причинение ущерба на особо охраняемой природной территории.



Статья "Самовольное пользование недрами" часть 1 переведена из разряда уголовных проступков в преступление, и ужесточена санкция путем внедрения меры наказания в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Санкция части 2 этой же статьи также изменена путем ужесточения наказания в виде лишения свободы с 3 до 4 лет.

Кроме того, внесены изменения в диспозицию части 1, а именно, снижен порог причиняемого размера ущерба для образования состава уголовного правонарушения, то есть с крупного размера до значительного ущерба. В части 3 предлагается предусмотреть более строгий вид наказания за причинение особо крупного ущерба на особо охраняемой природной территории.

В статье за "Нарушение режима особо охраняемых природных территорий" усилена часть 1 и дополнена частями 3 и 4 с разделением на квалифицирующие признаки, а также предусмотрена ответственность за деяния, повлекшие причинение особо крупного ущерба.

Вандализм

За вандализм, то есть осквернение объектов историко-культурного наследия, памятников истории и культуры, природных объектов, охраняемых государством, надписями или рисунками, или иными действиями, оскорбляющими общественную нравственность, предусмотрен штраф от 50 до 100 МРП, либо исправительные работы, либо привлечение к общественным работам на срок до 160 часов, либо арест на срок до 40 суток.