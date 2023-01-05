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Пресс-секретарь Токаева получил еще одну должность

Пресс-секретарь Токаева получил еще одну должность Фото: akorda.kz
5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Руслана Желдибая заместителем руководителя Администрации президента – пресс-секретарем президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликован на Акорде.

"Назначить Желдибая Руслана Султанулы заместителем руководителя Администрации президента – пресс-секретарем президента Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", — говорится в официальном сообщении.

Желдибай Руслан Султанулы родился в 1989 году в Жамбылской области.

Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, а также Университет Уорик (Великобритания).

Трудовой стаж начинал с редактора на телеканале "Казахстан"  в 2012 году.

В 2019-2020 года являлся заместителем председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК. 

С 2020 по 2022 года был заместителем заведующего Отделом внутренней политики Администрации президента РК.

В 2022 году занимал должность заместителя руководителя Канцелярии премьер-министра.

С 14 апреля являлся пресс-секретарем президента Казахстана.

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