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ЧС в Жанатасе: в городе начали подавать тепло в жилые дома

ЧС в Жанатасе: в городе начали подавать тепло в жилые дома Фото: пресс-служба акима Жамбылской области
В административном центре Сарысуского района Жамбылской области – Жанатасе – проводится активная работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В городе начали подавать тепло в жилые дома. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в пресс-службе акима области.

Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов в ходе визита в Сарысуский район поручил ответственным лицам оперативно решить вопросы подачи электроэнергии и тепла.

"В результате проделанной работы ранее возобновили подачу электричества, а теперь начали осуществлять меры по теплоснабжению".Пресс-служба акима Жамбылской области

В настоящее время ГКП "ЖаңатаСуЖылу" начало заполнять систему теплоснабжения водой, проводит работу по нормализации деятельности циркуляционных насосов. Планируется поэтапный запуск системы теплоснабжения города и полное подключение к отоплению всех домов в течение суток.

3 января 2023 года в результате сильного ветра произошло обрушение электрических столбов в Жанатасе, что вызвало помехи в распределении соответствующего напряжения в электросетях. Было принято решение слить воду из системы теплоснабжения. Город остался без света и тепла – был введен режим чрезвычайной ситуации природного характера.

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4 января аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов посетил город Жанатас и ознакомился с ходом восстановительных работ после сильного урагана, которые поручил завершить за несколько часов.

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