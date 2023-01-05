Состояние кошки Тейлор Свифт оценили в 97 млн долларов

Список самых богатых домашних животных составили на основе аналитики Instagram и потенциального дохода питомца за один пост в соцсети, сообщает Zakon.kz.

Кошка американской певицы Тейлор Свифт по кличке Оливия Бенсон заняла третье место в списке самых богатых домашних животных в мире согласно данным отчета All About Cats.

На втором месте находится популярная в соцсетях кошка Нала, ее состояние оценили в 100 млн долларов.

Первое место заняла немецкая овчарка Гюнтер VI, принадлежащая итальянской медиакомпании Gunther Corporation. Состояние собаки оценили в 500 млн долларов.

За Оливией Бенсон в списке самых богатых домашних животных следуют собаки американской телеведущей Опры Уинфри – Сэди, Санни, Лорен, Лейла и Люк.

В списке богачей также есть кошка покойного модельера Карла Лагерфельда с состоянием 13 млн долларов, а также собака покойной актрисы Бетти Уайт по кличке Понтиак с состоянием 5 млн долларов.



У Тейлор Свифт есть еще один кот по кличке Бенджамин Баттон, названный в честь персонажа Брэда Питта из одноименного фильма 2008 года. Однако этот кот не попал в список.

