Эксперт считает, что из трагедии января важно вынести полезные уроки для дальнейшего развития страны

Спустя год после январских событий эксперт поделилась с корреспондентом Zakon.kz мнением, в чем могут быть причины происшедшего в Казахстане в начале 2022 года и почему массовые протесты переросли в бандитизм и трагедию такого масштаба.

Доктор социологических наук, профессор Лязат Нуркатова считает, что события в Казахстане в январе прошлого года наглядно показали, как законным митингом людей могут воспользоваться деструктивные силы. По мнению специалиста, основной причиной произошедшего послужило то, что недовольство граждан ценами на газ и их публичные протесты были использованы отдельными политическими игроками для того, чтобы переформатировать политическую ситуацию в стране.



"Из сложившейся ситуации важно вынести полезные уроки, которые позволят одновременно защищать молодых граждан от политических спекуляций разных деструктивных политических сил. Но в то же время не следует ограничивать права граждан на свободное выражение мысли, критику и построение диалога с избранной властью по спорным вопросам". Лязат Нуркатова

Доктор социологических наук считает, что важно было не допустить следующих моментов, которые, по ее мнению, привели к январским событиям:

двоевластия – Казахстан оказался в ситуации транзита власти;

роста бедности – обильные нефтедолларовые доходы Казахстана распределялись крайне неравномерно;

радикализма – при большой социальной напряженности и разрыве в доходах неизбежно появляется тяга к социальной справедливости.

Чтобы больше такой трагедии не повторилось, Казахстану следует предпринять следующие шаги.

"В первую очередь, необходимо решать социальные проблемы. Президент уже создал социальный фонд "Қазақстан халқына". Крупный бизнес обложен дополнительным налогом. Средства фонда будут направлены на решение проблем в сфере здравоохранения, образования и поддержку уязвимых слоев населения. Ну а главной задачей, считаю, является повышение заработной платы". Лязат Нуркатова

Эксперт считает, что в ближайшее время Казахстану предстоит осуществить программу развития страны в сложнейший момент передела глобального экономического и политического влияния и смены исторических эпох.

"Новая политическая реформа дает старт перезагрузке всей системы государственного управления. Это позволит определить наш четкий вектор уверенного движения вперед сквозь бурю экономических и цивилизационных катаклизмов. А будущее мы видим одинаково – сильное государство, устойчивая и развитая экономика, достаток, политическая стабильность и согласие". Лязат Нуркатова

По словам профессора, современные угрозы и вызовы требуют немедленных мер по реформированию всей политической системы Казахстана, укреплению национальной безопасности и стабильности государства.

Сегодня ровно год с момента трагических январских событий, потрясших нашу страну. В Мажилисе состоялось пленарное заседание. Были заслушаны отчеты об итогах расследований Генпрокурора Берика Асылова, министра МВД Марата Ахметжанова и других спикеров.

В свою очередь вице-премьер Алтай Кульгинов, отвечая на вопросы депутатов, определил новые подходы в реализации молодежной политики.