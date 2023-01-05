Доллар еще подорожал на торгах 5 января

Средневзвешенный курс китайского юаня также повысился и составил 67,69 тенге (+0,24).



Курс евро по итогам вчерашних вечерних торгов составил 493,90 тенге.

Торгов по рублю не проводилось. Курс рубля установлен Нацбанком в 6,53 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 466-470 тенге, евро – по 494-499 тенге, российские рубли – по 6,05-6,35 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 5 января.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures поднялась на 1,17% и составила 78,75 доллара за баррель.





Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 1,19%, до 73,71 доллара за баррель.