На Шымбулаке спустили лавину

5 января сотрудники ГЛК "Шымбулак", а также ДЧС Алматы, Казселезащиты и Казгидромета провели профилактический спуск лавин на "Талгарском перевале" и "Конусе", сообщает Zakon.kz.

Сотруникам удалось сбросить более 500 кубометров снега и обеспечить безопасность для отдыхающего населения горнолыжного курорта.



На автодорогах и различных маршрутах к БАО и Шымбулаку в настоящее время выставили блок-посты (дороги закрыты).

"В целом, по Алматинскому региону имеется 165 лавиноопасных участков, из них наибольшую опасность для жителей и туристов города представляют 18 лавиноопасных участков, расположенных в районе ВСК "Медео", ГЛК "Шымбулак" и Большого алматинского озера". Пресс-служба ДЧС Алматы

Посты Казгидромета и Казселезащиты осуществляют постоянный мониторинг за снеголавинной обстановкой. На неотложные меры на базе Казселезащиты создали и привели в постоянную готовность аварийно-механизированную бригаду.

Специалисты рекомендуют в это время не посещать горную местность, остерегаться крутых заснеженных склонов, не выходить за пределы ограждений на горнолыжных курортах. Лавинная опасность все еще сохраняется.



