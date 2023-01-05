Ерлан Карин прокомментировал назначение двух молодых министров
Фото: primeminister.kz
5 января государственный советник Казахстана Ерлан Карин в Telegram-канале опубликовал пост, в котором высказался о назначении Зульфии Сулейменовой и Асхата Оралова, сообщает Zakon.kz.
4 января указами Касым-Жомарта Токаева Асхат Оралов назначен новым министром культуры и спорта, а Зульфия Сулейменова возглавила Министерство экологии.
Как отметил Карин, судя по реакции в социальных сетях, в последних кадровых изменениях наибольший общественный интерес вызвало выдвижение молодых кадров.
"Новые министры Асхат Оралов и Зульфия Сулейменова состоят в Президентском молодежном кадровом резерве (ПМКР). Этот проект был инициирован главой государства Касым-Жомартом Токаевым еще в 2019 году. На сегодняшний день уже три члена правительства являются представителями ПМКР".Ерлан Карин
Всего, продолжил Карин, из 350 резервистов на различные ответственные должности назначены 258 человек, из них 34 – политические госслужащие и госслужащие корпуса "А" (руководители аппаратов, председатели комитетов).
"Таким образом, продолжается планомерная работа по выдвижению молодых профессионалов на руководящие должности. Дальнейшая реализация проекта ПМКР является одним из приоритетов предвыборной программы президента".Ерлан Карин
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