Ерлан Карин прокомментировал назначение двух молодых министров

5 января государственный советник Казахстана Ерлан Карин в Telegram-канале опубликовал пост, в котором высказался о назначении Зульфии Сулейменовой и Асхата Оралова, сообщает Zakon.kz.

4 января указами Касым-Жомарта Токаева Асхат Оралов назначен новым министром культуры и спорта, а Зульфия Сулейменова возглавила Министерство экологии.



Как отметил Карин, судя по реакции в социальных сетях, в последних кадровых изменениях наибольший общественный интерес вызвало выдвижение молодых кадров.

"Новые министры Асхат Оралов и Зульфия Сулейменова состоят в Президентском молодежном кадровом резерве (ПМКР). Этот проект был инициирован главой государства Касым-Жомартом Токаевым еще в 2019 году. На сегодняшний день уже три члена правительства являются представителями ПМКР". Ерлан Карин

Всего, продолжил Карин, из 350 резервистов на различные ответственные должности назначены 258 человек, из них 34 – политические госслужащие и госслужащие корпуса "А" (руководители аппаратов, председатели комитетов).