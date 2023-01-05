В Храме святого князя Владимира в Алматы пройдет Рождественское богослужение

В ночь с 6 на 7 января православные Казахстана отмечают один из самых чтимых праздников – Рождество Христово. Праздничные богослужения пройдут во всех православных храмах, которых в нашей стране более 300.

В этом году Православной церкви Казахстана исполняется 20 лет. Большинство из действующих храмов построены с нуля или отреставрированы и открыты для прихожан за годы независимости Казахстана.





Фото: Zakon.kz



Одним из таких храмов является Храм святого князя Владимира в Алматы, заложенный в 2015 году по благословению Митрополита Астанайского и Казахстанского Александра.





Фото: Zakon.kz







Фото: Zakon.kz







Фото: Zakon.kz



Владимирский храм по праву считается одним из самых красивых храмов нашей страны.

Над его созданием трудилась большая интернациональная команда лучших казахстанских и российских зодчих, каменщиков, художников-иконописцев, резчиков, кузнецов, литейщиков.





Фото: Zakon.kz



В рождественскую ночь и во все дни святок во Владимирском храме будут проходить праздничные богослужения.

Детская елка, а также концерт детского кукольного театра пройдут 7 января.





Фото: Zakon.kz





