В Храме святого князя Владимира в Алматы пройдет Рождественское богослужение
В этом году Православной церкви Казахстана исполняется 20 лет. Большинство из действующих храмов построены с нуля или отреставрированы и открыты для прихожан за годы независимости Казахстана.
Фото: Zakon.kz
Одним из таких храмов является Храм святого князя Владимира в Алматы, заложенный в 2015 году по благословению Митрополита Астанайского и Казахстанского Александра.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Владимирский храм по праву считается одним из самых красивых храмов нашей страны.
Над его созданием трудилась большая интернациональная команда лучших казахстанских и российских зодчих, каменщиков, художников-иконописцев, резчиков, кузнецов, литейщиков.
Фото: Zakon.kz
В рождественскую ночь и во все дни святок во Владимирском храме будут проходить праздничные богослужения.
Детская елка, а также концерт детского кукольного театра пройдут 7 января.
Фото: Zakon.kz