Найдены 12 человек, пропавшие в горах Туркестанской области

Найдены пропавшие 12 человек в горах Туркестанской области. Они все являются членами одной семьи, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в областном департаменте по ЧС, 31 декабря 2022 года они отправились отдыхать в свой дом в деревне. Из-за сильной метели, которая длилась два дня, все дороги были перекрыты, поэтому они не смогли вернуться назад и остались там.

"Поскольку члены семьи не вернулись домой 3 января, оставшиеся в городе члены этой же семьи сообщили спасателям о необходимости их поиска... В поисковых работах были задействованы спасатели и техника высокой проходимости ДЧС Туркестанской области и вертолет МЧС. Спасатели эвакуировали бабушку-инвалида и двух девочек в Туркестан. В случае необходимости медицинской помощи могли быть трудности с доступом в данную местность. Остальные девять членов семьи остались в доме в деревне. Они отказались от эвакуации и сказали, что вернутся домой после открытия дороги". Пресс-служба ДЧС Туркестанской области





В ведомстве рекомендовали "не пренебрегать сообщениями о штормовом предупреждении".

"Собираясь в горы, обязательно ознакомьтесь с погодой этого региона. Сообщите своим близким о запланированном горном маршруте и времени возвращения в город. Не сокращайте путь по незнакомой дороге. Кроме того, у вас должен быть заряженный телефон и пауэрбанк. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните на "112", – напомнили в пресс-службе ДЧС Туркестанской области.

Новость по теме 12 человек пропали в горах Туркестанской области

Сообщение о пропаже людей, выехавших на двух автомашинах в горы Байжансай Байдибекского района, на пульт "112" ДЧС Туркестанской области поступило 5 января 2023 года в 10:00. Последний раз пропавшие люди связывались со своими родственниками 3 января 2023 года в 16:00. По словам заявителя, пропавшие должны были вернуться в Шымкент 3 января.