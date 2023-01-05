Ерлан Кошанов: Страну сохранили решительность президента и сплоченность народа

5 января в стенах Мажилиса уже второй раз депутаты заслушали информацию Генерального прокурора и руководителей правоохранительных органов о трагических событиях, произошедших в январе прошлого года. Это был устный ответ на запрос депутатской группы "Жаңа Қазақстан", сообщает Zakon.kz.

Заседание началось с минуты молчания в память о погибших в дни январской трагедии.

Как отметил спикер Мажилиса Ерлан Кошанов, депутатам были представлены факты, наглядно доказывающие, что январские события были хорошо спланированной попыткой государственного переворота. А его организаторы цинично воспользовались мирными митингами, используя людей вслепую.

"Откровенно говоря, это был заговор против Независимости. И только благодаря решительным шагам президента, сплоченности и солидарности нашего народа, героизму простых полицейских, врачей, волонтеров и многих других мы защитили нашу государственность и не позволили погрузиться стране в хаос". Ерлан Кошанов

Он также добавил, что группы, заинтересованные в намеренном искажении информации о январских событиях, существуют как внутри, так и за пределами страны.

"Немало реваншистских сил, которые хотят разрушить наше единство. Не будем забывать об этом. Сейчас у людей есть надежда на построение справедливого общества. Перед нами стоят очень важные задачи. Мы все должны объединиться вокруг реформ президента". Ерлан Кошанов

В заключение спикер Палаты указал, что сейчас важно извлечь из январской трагедии правильные уроки, чтобы не допустить ее повторения в будущем.

Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК



Также в ходе мероприятия выступили Генеральный прокурор, министр внутренних дел, общественники и мажилисмены. Кроме того, слово было предоставлено полицейским, врачам, бизнесменам, волонтерам, которые оказались в центре происходящего и на себе испытали все трудности тех дней.

На вопросы депутатов о принимаемых государством мерах по предотвращению повторения январских событий отвечали члены правительства.

Заседание транслировалось в эфире национального телевидения и в интернете.

В холле Мажилиса была организована выставка с оружием, обнаруженным в ходе следствия. Это автоматы, снайперские винтовки, гранатометы, охотничьи ружья, пистолеты, обрезы и многое другое.

Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК



Также было представлено полицейское обмундирование – щиты, каски, бронежилеты.