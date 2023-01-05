Дождь, снег, гололед и туман ожидаются в Казахстане 6 января

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Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в пятницу, 6 января 2023 года. Согласно прогнозу, территория Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием глубокого Атлантического циклона и атмосферных фронтальных разделов, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим, по данным РГП "Казгидромет", в стране пройдут осадки (дождь, снег). "На востоке, в горных районах юга страны ожидаются сильные осадки. По республике сохраняются усиление ветра, гололед, метель и туман", – говорится в сообщении. Также синоптики предоставили прогноз погоды на 6-8 января в Астане, Алматы и Шымкенте. Астана 6 января – переменная облачность, ночью и утром – снег, туман, гололед. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1...-3°С. 7 января – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7°С, днем -3...-5°С. 8 января – облачно, временами осадки (дождь, снег), метель. Ветер южный с переходом на западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5°С, днем 0...+2°С. Алматы 6 января – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман, гололед. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем +7...+9°С. 7 января – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем +3...+5°С. 8 января – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем +5...+7°С. Шымкент 6 января – переменная облачность, утром и днем осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +6...+8°С. 7 января – переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +9...+11°С. 8 января – переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +9...+11°С. Читайте также В КТЖ сообщили об опоздании нескольких пассажирских поездов Эксперты высказались о назначении новых министров в Казахстане

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