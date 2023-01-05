В Алматы почтили память жертв январских событий

5 января жители города почтили память погибших во время январских событий и возложили цветы к стеле мемориала "Тағзым". В церемонии также участвовали депутаты Сената Парламента РК, представители интеллигенции, общественные деятели и др.





Фото: пресс-служба акимата Алматы



Представители духовенства совершали молитву вместе с собравшимися и читали проповеди о важности мира и согласия.







Фото: пресс-служба акимата Алматы







Для посетителей мемориала были организованы поминальные обеды в мечетях и подготовлен транспорт.

В мечетях города сегодня также прошли обряды жертвоприношения.

Напомним, ранее аким Алматы Ерболат Досаев, общественные деятели и представители творческой интеллигенции прочитали молитву и совершили обряд жертвоприношения – "Құрбан шалу" в Центральной мечети Алматы, чтобы почтить память погибших во время январских событий.

Среди тех, кто посетил мечеть, были Президент Национальной академии наук РК Мурат Журинов, писатель, Лауреат Государственной премии РК Нурлан Оразалин, ректор университета "Туран" Рахман Алшанов, главный редактор газеты "Ана тілі" Кали Сарсенбай, член Совета старейшин Организации тюркских государств Икрам Адырбеков, председатель Алматинского городского филиала Республиканского общественного объединения "Организация ветеранов" Ахан Бижанов, главный редактор журнала "Жұлдыз" Мереке Кулкенов, заместитель председателя Союза писателей Казахстана Елгезек Акберен и другие.