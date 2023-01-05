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В КТЖ сообщили об опоздании нескольких пассажирских поездов

задержка поездов Фото: Zakon.kz
Для обеспечения безопасности движения установлены ограничения скорости движения на железнодорожных участках, сообщает Zakon.kz.

По данным КТЖ, с опозданием следуют пассажирские поезда:

  • № 3/4 и № 9/10 "Астана-Алматы";
  • № 45/46 "Павлодар-Туркестан";
  • № 51/52 "Алматы-Уральск";
  • № 65/66 "Астана-Жезказган";
  • № 71/72 и № 86/85 "Астана-Шымкент";
  • № 73/74 "Алматы-Жезказган";
  • № 105/106 "Алматы-Петропавловск".

Принимаются все необходимые меры по восстановлению установленного графика движения пассажирских поездов:

  • проводится информирование пассажиров на вокзалах о задержке пассажирских поездов. Ежедневно и круглосуточно предоставляется информация через справочную службу "1433". При задержке поезда свыше трех часов направляется "SMS-оповещение" о задержке поезда и изменении условий проезда;
  • оказывается информационная поддержка по вопросам возврата проездных документов (билетов) по номеру +7 (707) 270-36-64 (WhatsApp), уплачивается штраф в размере 3% от стоимости проездного документа (билета) за каждый час задержки поезда;
  • при задержке поезда более 6 часов предоставляется бесплатное питание в вагонах-ресторанах. На вокзалах обеспечивается контроль за бесперебойной работой пунктов питания, торговых точек, санитарных зон (туалетов).

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