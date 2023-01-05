В Петропавловске хозяина алабая оштрафовали за самовыгул животного, сообщает Zakon.kz.

В конце декабря жители Рабочего поселка Петропавловска пожаловались на то, что крупный алабай в ошейнике бегал по их улицам. Одна из патрульных машин заметила животное. Стражи порядка решили понаблюдать за псом, чтобы не допустить нападения на людей.





Утром при содействии заинтересованных органов к отлову были привлечены работники частного приюта для собак и кошек. Они воспользовались специальным оборудованием, и сбежавший от хозяина алабай был помещен в приют.

"Владелец собаки был установлен и привлечен к ответственности по статье 407-2 Кодекса РК об административных правонарушениях. Полицейские напоминают петропавловцам, что по вопросам отлова бродячих собак следует обращаться ситуационный центр iKomek городского акимата по телефону 109. В случае появления бесхозных животных, имеющих хозяев, можно обращаться на канал 102". Заместитель начальника штаба ДП СКО полковник полиции Айдар Сыздыков

В свою очередь полицейские обратились к горожанам с убедительной просьбой внимательно следить за домашними животными и не допускать их бесконтрольных перемещений.

15 октября в Акмолинской области из-за недосмотра хозяина алабай напал на ребенка.



