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В Карагандинской области скорая с новорожденным на ИВЛ вылетела в кювет

спасатели Фото: пресс-служба МЧС РК
В Карагандинской области скорая с новорожденным ребенком, подключенным к ИВЛ, вылетела в кювет, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло 5 января около 00:03. В 2 км от поселка Дубовка с трассы выехала в кювет карета скорой помощи, в которой находился ребенок.

"Прибыв к месту в условиях плохой видимости, сильной метели и гололеда, спасатели обнаружили, что в карете скорой помощи новорожденный ребенок подключен к аппарату ИВЛ и эвакуировать без спецтехники невозможно. Также не было возможности вытащить машину скорой помощи на дорогу, так как она находилась от дороги на расстоянии более 20 м. Со слов водителя машины скорой помощи, ГСМ был на минимуме и ситуация требовала немедленных решений". Пресс-служба МЧС РК


ИВЛ

Фото: пресс-служба МЧС РК

Спасатели оперативно доставили на место топливо и теплые вещи.


спасатели

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Также была оперативно организована чистка пути, чтобы без потери времени перенести ребенка в карету скорой помощи, которая приехала из Караганды, так как, со слов врачей, без аппарата ИВЛ ребенка больше 30 секунд держать нельзя. Благодаря слаженным и своевременным действиям сотрудников ребенка перенесли в карету скорой помощи и в дальнейшем госпитализировали в Караганду", – резюмируется в сообщении.

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