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Беременную женщину спасли из снежного плена в Абайской области

Спасатели Абайской области освободили беременную женщину из снежного плена Фото: Zakon.kz
Беременную женщину оперативно вызволили из снежного плена спасатели Абайской области, сообщает Zakon.kz

По сообщению Департамента по чрезвычайным ситуациям региона, за последние сутки активно ведутся спасательные работы по эвакуации людей из снежных заносов.

Так, утром 5 января на пульт 112 поступило сообщение от главного врача районной больницы города Аягоза о том, что из села Шынкожа Нарынского сельского округа Аягозского района срочно необходимо доставить беременную женщину в районную больницу.

"На место вызова выехали спасатели из пожарной части № 13 - 1 высокопроходимая техника Нива марш и 2 человека личного состава. По прибытии на место происшествия беременной женщине была оказана первая медицинская помощь".Пресс-служба ДЧС Абайской области

Для оказания необходимой квалифицированной помощи спасатели доставили женщину в родильный дом города Аягоза.

Согласно оперативной сводке на 19:00, в Казахстане из-за непогоды остаются закрытыми 25 участков дорог.

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Дарига Турысбекова
Абайская область
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