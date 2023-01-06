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В Шымкенте женщина после родов 4 месяца находится в коме

новорожденный Фото: pixabay
В Шымкенте женщина после родов 4 месяца находится в коме. Родные винят в случившемся анестезиолога. По их словам, он уволился после проведенной операции, сообщает Zakon.kz.

Луиза Атажанова ждала третьего ребенка. Во время кесарева сечения, уточняет телеканал "Астана", у роженицы остановилось сердце. Женщина впала в кому. 

"Здесь тоже есть вина анестезиолога. Мы не знаем, куда он ушел. Но с того дня мы его больше не видели. На звонки также не отвечает, нам давали его номер телефона". Мать пострадавшей Малика Атажанова

Молодая мама сейчас получает лечение. Как рассказали в Управлении здравоохранения города, она получает должное внимание. Также, по их словам, в лечении принимают участие столичные специалисты. Для дальнейшего выздоровления ее перевели в многопрофильный стационар.

"В настоящее время отмечается глубокое угнетение сознания. Необходима дальнейшая неврологическая реабилитация и тщательный уход. В связи с этим по решению врачебного консилиума с участием Управления здравоохранения пациентка переведена в отделение неврологии многопрофильного стационара для дальнейшей реабилитации". Пресс-служба Управления здравоохранения Шымкента

Пока одни врачи пытаются поставить на ноги мать. Другие - выхаживают ребенка, уже заметны результаты. Ребенок, родившийся весом 1300 гр., сегодня весит почти 3 кг.

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Елена Беляева
Шымкент
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