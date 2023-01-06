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В Нигерии в результате ДТП заживо сгорели 18 человек

ДТП Фото: Twitter/@ZagazOlaMakama
В Нигерии в результате ДТП заживо сгорели 18 человек, сообщает Zakon.kz.

По словам начальника Федеральной корпорации по безопасности дорожного движения в штате Баучи Юсуфа Абдуллахи, на северо-востоке страны произошло лобовое столкновение маршрутного такси и грузовика.

"Авария произошла 4 января на скоростной трассе Баучи - Джос возле поселка Набардо. Причиной столкновения стал выезд маршрутного такси на встречную полосу. В результате удара обе машины загорелись", - рассказал телеканалу Channels TV Абдуллахи.

По его словам, еще три человека получили ранения.

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Елена Беляева
Нигерия
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