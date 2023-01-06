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В мужской национальной сборной по боксу сменился главный тренер

боксер Фото: Данияр Майлыбаев
Главным тренером мужской национальной сборной по боксу стал Мырзагали Айтжанов, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает пресс-служба федерации бокса РК, на этом посту он сменил Кайрата Сатжанова, который добровольно ушел с поста главы команды. Сатжанов занимал должность с сентября 2021 года.

"Казахстанская федерация бокса благодарит Кайрата Сатжанова за проделанную работу и желает новому наставнику главной команды страны Мырзагали Айтжанову еще больших достижений чемпионатах мира, Азиатских и Олимпийских играх!" – говорится в сообщении федерации.

Айтжанов – мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Казахстана. В 1988 году он выиграл чемпионат Европы среди юниоров в составе сборной СССР. Ранее он возглавлял национальную сборную с 2009 года по 2018 годы. На Олимпийских играх в Лондоне чемпионом и обладателем Кубка Вэла Баркера стал Серик Сапиев, на Играх в Рио-де-Жанейро – Данияр Елеусинов. Вместе с Мырзагали Айтжановым команда также завоевала пять золотых медалей на чемпионатах мира (в 2013 и 2017 годах). Также он работает личным тренером бронзового призера Олимпиады и чемпиона мира Сакена Бибосынова.

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