В мужской национальной сборной по боксу сменился главный тренер

Главным тренером мужской национальной сборной по боксу стал Мырзагали Айтжанов, сообщает Zakon.kz.

Parimatch приготовил для вас Новогодний Рахмет! Заряжайте на лучшие матчи АПЛ и выигрывайте поездку на двоих в Великобританию на домашние матчи "Челси" и "Лестер Сити" и другие призы на 50 000 000 тенге.



Как сообщает пресс-служба федерации бокса РК, на этом посту он сменил Кайрата Сатжанова, который добровольно ушел с поста главы команды. Сатжанов занимал должность с сентября 2021 года.

"Казахстанская федерация бокса благодарит Кайрата Сатжанова за проделанную работу и желает новому наставнику главной команды страны Мырзагали Айтжанову еще больших достижений чемпионатах мира, Азиатских и Олимпийских играх!" – говорится в сообщении федерации.

Айтжанов – мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Казахстана. В 1988 году он выиграл чемпионат Европы среди юниоров в составе сборной СССР. Ранее он возглавлял национальную сборную с 2009 года по 2018 годы. На Олимпийских играх в Лондоне чемпионом и обладателем Кубка Вэла Баркера стал Серик Сапиев, на Играх в Рио-де-Жанейро – Данияр Елеусинов. Вместе с Мырзагали Айтжановым команда также завоевала пять золотых медалей на чемпионатах мира (в 2013 и 2017 годах). Также он работает личным тренером бронзового призера Олимпиады и чемпиона мира Сакена Бибосынова.