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В Казахстане выросли соцвыплаты в случае потери работы и кормильца

в Казахстане выросли соцвыплаты по утрате работы и кормильца Фото: Zakon.kz
В Казахстане с 1 января 2023 года повышены размеры соцвыплат из Государственного фонда социального страхования по случаям потери работы, утраты трудоспособности и потери кормильца, а также увеличен период выплат по уходу за ребенком, сообщает Zakon.kz.

По данным Минтруда, коэффициент замещения дохода, применяемый для исчисления социальной выплаты на случай потери работы, увеличен с 40% до 45%.

Ожидается, что в текущем году порядка 117 тыс. гражданам данная соцвыплата будет назначена в повышенном размере, с ростом в среднем на 13%.

Также увеличена продолжительность осуществления социальной выплаты по уходу за ребенком с 1 года до 1,5 лет. В этом году такая выплата будет назначена более чем 500 тыс. родителям.

"Кроме того, на 8,5% повышены размеры социальных выплат, назначаемых дополнительно к базовым государственным пособиям, для 78 тыс. лиц, утративших трудоспособность, и 55 тыс. семей, потерявших кормильца", – отметили в Минтруда.


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