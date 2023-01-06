Александр Данилов покинул пост по собственному желанию

Александр Данилов освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития Казахстана по собственному желанию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте primeminister.kz.

"Постановлением правительства Казахстана Данилов Александр Сергеевич освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития РК согласно поданному заявлению", – говорится в сообщении.

Александр Данилов родился 16 декабря 1991 года в Караганде.

Он окончил Карагандинский государственный технический университет и Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева.

Трудовую деятельность начал в общественном секторе, в разные годы являлся руководителем ряда молодежных общественных организаций. Также занимал руководящие должности в частных организациях. С июля 2020 года по январь 2022 года был руководителем проекта Stopfake.kz.

С января 2022 года по настоящее время занимал должность вице-министра информации и общественного развития РК.