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Александр Данилов покинул пост по собственному желанию

Александр Данилов покинул пост по собственному желанию Фото: primeminister.kz
Александр Данилов освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития Казахстана по собственному желанию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте primeminister.kz.

"Постановлением правительства Казахстана Данилов Александр Сергеевич освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития РК согласно поданному заявлению", – говорится в сообщении.

Александр Данилов родился 16 декабря 1991 года в Караганде.

Он окончил Карагандинский государственный технический университет и Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева.

Трудовую деятельность начал в общественном секторе, в разные годы являлся руководителем ряда молодежных общественных организаций. Также занимал руководящие должности в частных организациях. С июля 2020 года по январь 2022 года был руководителем проекта Stopfake.kz.

С января 2022 года по настоящее время занимал должность вице-министра информации и общественного развития РК.

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