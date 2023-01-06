Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Дикому Арману вновь продлили арест

Дикому Арману вновь продлили арест Фото: Instagram/armandzhumageldiev
Арману Джумагельдиеву (Дикому Арману) продлили арест до 7 марта 2023 года. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

По данным ведомства, 29 декабря 2022 года постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено.

"Санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Д. сроком на 2 месяца, то есть до 7 марта 2023 года".Пресс-служба Алматинского городского суда

7 января 2022 года в МВД РК сообщили о задержании в Алматы Дикого Армана. Вместе с Арманом Джумагельдиевым были задержаны пять предполагаемых членов его группировки.

Генпрокуратура заявила о том, что Дикий Арман похищал людей во время беспорядков.

5 января 2023 года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, выступая на заседании в Мажилисе, заявил, что Арман Джумагельдиев во время январских беспорядков действовал при координации куратора из КНБ.

"По версии следствия, в Алматы особая роль отводилась Арману Джумагельдиеву (Дикому Арману). Установлено, что он действовал при координации куратора из КНБ. Он должен был организовать беспорядки, взять под контроль толпу, создать так называемый "народный совет" для выдвижения единых ультимативных требований к властям. В этом ему активно помогали экс-депутат маслихата Алматы, а также активный член криминальной группы Махатов, который вооружал бандитов, организованно прибывавших в гостиницу "Казахстан" в Алматы".Берик Асылов

Читайте также

Биртанов обездвижен из-за обострения заболевания, полученного в СИЗО

Убийство врача в Алматы: подсудимый рассказал, как выстрелил в Юрия Шумкова

Боранбаев: Я не планировал бежать из Казахстана

Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
базовые показатели с 1 января 2023 года
Минимальная зарплата и пенсия выросли с 1 января 2023 года
режиссер
Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии
Синоптики рассказали, какую погоду принесет циклон в Казахстан в ближайшие дни
Синоптики рассказали, какую погоду принесет циклон в Казахстан в ближайшие дни
Кто и когда может подать заявление на процедуры банкротства и восстановления платежеспособности?
Кто и когда может подать заявление на процедуры банкротства и восстановления платежеспособности?
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления