Дикому Арману вновь продлили арест
Фото: Instagram/armandzhumageldiev
Арману Джумагельдиеву (Дикому Арману) продлили арест до 7 марта 2023 года. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.
По данным ведомства, 29 декабря 2022 года постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено.
"Санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Д. сроком на 2 месяца, то есть до 7 марта 2023 года".Пресс-служба Алматинского городского суда
7 января 2022 года в МВД РК сообщили о задержании в Алматы Дикого Армана. Вместе с Арманом Джумагельдиевым были задержаны пять предполагаемых членов его группировки.
Генпрокуратура заявила о том, что Дикий Арман похищал людей во время беспорядков.
5 января 2023 года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, выступая на заседании в Мажилисе, заявил, что Арман Джумагельдиев во время январских беспорядков действовал при координации куратора из КНБ.
"По версии следствия, в Алматы особая роль отводилась Арману Джумагельдиеву (Дикому Арману). Установлено, что он действовал при координации куратора из КНБ. Он должен был организовать беспорядки, взять под контроль толпу, создать так называемый "народный совет" для выдвижения единых ультимативных требований к властям. В этом ему активно помогали экс-депутат маслихата Алматы, а также активный член криминальной группы Махатов, который вооружал бандитов, организованно прибывавших в гостиницу "Казахстан" в Алматы".Берик Асылов
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