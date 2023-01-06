Дикому Арману вновь продлили арест

Арману Джумагельдиеву (Дикому Арману) продлили арест до 7 марта 2023 года. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

По данным ведомства, 29 декабря 2022 года постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено.

"Санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Д. сроком на 2 месяца, то есть до 7 марта 2023 года". Пресс-служба Алматинского городского суда

7 января 2022 года в МВД РК сообщили о задержании в Алматы Дикого Армана. Вместе с Арманом Джумагельдиевым были задержаны пять предполагаемых членов его группировки.

Генпрокуратура заявила о том, что Дикий Арман похищал людей во время беспорядков.

5 января 2023 года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, выступая на заседании в Мажилисе, заявил, что Арман Джумагельдиев во время январских беспорядков действовал при координации куратора из КНБ.