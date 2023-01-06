Нефть дешевеет из-за ситуации в Китае и аномально теплой погоды в Европе

В последние дни сырьевой рынок находится под давлением новостей из Китая и аномального потепления в Европе. Цена на нефть марки Brent упала до минимума с начала января – до 79,92 долларов за баррель, сообщает Zakon.kz.

В конце 2022 года баррель нефти марки Brent торговался по 85,91 доллара. В начале же нынешнего года его цена пошла вниз. К примеру, во вторник, 3 января, трейдеры просили за бочку Brent уже 82,10 доллара, в среду баррель стоил 77,84 доллара, а в четверг стоимость бочки составляла 78,25 доллара. 6 января, стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась до 79,92 долларов за баррель.



Причиной колебаний нефтяных котировок на низком уровне все еще остается сложная ситуация с COVID-19 в Китае, где на 5 января было зафиксировано 221 955 случаев заражения. При этом число заболевших за последние сутки увеличилось на 151 человека.

Еще две информации, оказавшие негативное влияние на решение инвесторов, по мнению аналитика Alpari Анны Бодровой – это данные по спросу на нефть и топливо в Поднебесной и новость о возможности покупки Китаем нефти у стран Персидского залива за юани.

"В комплексе это негативно сработало для сырьевых котировок. Дополнительным негативом стало укрепление доллара, которое случилось после выхода декабрьских протоколов заседания Федеральной резервной системы. Теперь сырьевому рынку предстоит вернуться в состояние равновесия". Анна Бодрова

В свою очередь аналитик Capital Economics Кэролайн Бейн полагает, что спрос на сырьевые товары в Китае останется слабым в первом квартале начавшегося года, учитывая продолжающийся спад в сфере недвижимости, новую волну заболеваемости COVID-19 и слабый экспортный спрос.

Все это вызывает падение темпов экономического роста у одного из крупнейших мировых импортеров нефти, а, следовательно, влечет за собой пессимизм у инвесторов и снижение спроса на энергоносители.

Свое влияние на снижение нефтяных котировок оказала и теплая погода, установившаяся в последние дни на территории Европы. Во многих европейских странах в начале января побиты температурные рекорды, сегодня в ряде стран Европы держится температура + 6 – + 11 градусов по Цельсию. Что характерно, Британия, Ирландия, Франция и Испания, недавно подведя климатические итоги 2022 года, объявили, что он был самым жарким в истории.

"Опасения нехватки энергоресурсов на мировом рынке в зимний период, которые поддерживали цены в последние месяцы, ослабляются, учитывая более мягкую, чем ожидалось, зимнюю погоду в США и Европе", – сообщает агентство Bloomberg.

Из-за теплой погоды в Европе упал спрос на газ и цена на него. В среду, 4 января, стоимость тысячи кубометров на лондонской бирже впервые с ноября 2021 года опустилась ниже 750 долларов.

Заметное давление на сырьевой рынок наблюдается и из-за прогнозируемой экспертами глобальной рецессии в мировой экономике. Так, на днях глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила, что 2023 год будет более жестким для мировой экономики, чем предыдущий.

"Три крупные экономики – США, ЕС и Китай – замедляются одновременно. Мы ожидаем, что одна треть мировой экономики будет в рецессии. Даже в странах, экономика которых не будет снижаться, сотни миллионов людей будут ощущать это как рецессию". Кристалина Георгиева

Аналитики считают, что глобальная рецессия приведет к сокращению потребления и, соответственно, к снижению спроса на энергоносители и цен на нефть.

Между тем, не все эксперты разделяют подобную точку зрения. По мнению представителей швейцарского банка UBS Group AG, цены на нефть в 2023 году вырастут на фоне недостаточных инвестиций в добычу энергоресурсов и ускоренного восстановления экономики Китая.

"Мы ожидаем, что спрос на нефть вырастет на 1,6 млн баррелей в сутки, причем совокупный спрос превысит рекордные 103 млн баррелей в сутки во второй половине 2023 года", – отмечается в отчете UBS.

В прогнозе банка также говорится, что котировки Brent в конце этого года достигнут 110 долларов за баррель. Примечательно, что другие эксперты прогнозирую стоимость "черного золота" на уровне 90 долларов за бочку.

"Сейчас все прогнозы относительно цен на нефть, включая оценку UBS, носят условный характер. В данном случае швейцарский холдинг примкнул к группе крупных международных банков, которые озвучили ту же цифру – 110 долларов за баррель во второй половине года. Однако существует и другая экспертная точка зрения, согласно которой нефть будет стоить в среднем около 90 долларов. Кто здесь ближе к истине – сказать трудно, нужно подождать минимум месяца два, пока будут реализовываться риски, связанные с санкциями". ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников

По словам эксперта, в конце января истекают сроки последних контрактов, заключенных до 5 декабря – даты вступления в силу санкций Европейского Союза в отношении России об эмбарго на морские поставки и потолке цены в 60 долларов за баррель. Поэтому этой стране придется адаптироваться к новым правилам игры.

"Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, Россия может сократить добычу примерно на 500-700 баррелей в сутки. Это примерно 5-7% мировой добычи". Никита Масленников

Следовательно, после 1 февраля станет понятно, какие объемы нефти будут недопоставлены на мировой рынок и какая цена сложиться на энергоресурсы в итоге.

Владимир Долгушев