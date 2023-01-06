Алтай Кульгинов рассказал о мерах по трудоустройству молодежи

Заместитель премьер-министра Казахстана Алтай Кульгинов на странице в Instagram опубликовал пост, в котором подробно изложил, какие меры принимаются для трудоустройства молодежи, сообщает Zakon.kz.

По его словам, школы, колледжи/университеты дают фундамент учащимся. Однако, как продолжил Кульгинов, не все без опыта могут сразу трудоустроиться.

"Для этого законодательно закреплено понятие "NEET молодежь" (молодые люди, которые не учатся, не работают и не повышают свою квалификацию). Чтобы охватить мерами господдержки большую часть молодых людей, по поручению главы государства увеличен возраст молодежи до 35 лет". Алтай Кульгинов

Тем самым численность молодежи выросла до 5,7 млн человек.

Какие меры принимаются:

Первое. С марта 2022 года увеличена продолжительность проектов и заработная плата по ним: "Молодежная практика" (с 6 до 12 месяцев, с 25 до 30 МРП) и "Первое рабочее место" (с 12 до 18 месяцев, с 20 до 30 МРП). Данные меры позволили трудоустроить более 177 тыс. молодых людей (из них на постоянные рабочие места – свыше 107 тысяч).

Онлайн-обучение в рамках проекта "Бастау бизнес" прошли порядка 70 тыс. человек; по проекту "Жасыл ел" до 2025 года ежегодно к оплачиваемой сезонной работе по благоустройству населенных пунктов будут привлекаться 30 тыс. молодых людей.

Второе. По поручению главы государства вводится механизм льготного микрокредитования молодежи под 2,5% годовых для молодых людей в возрасте от 21 до 35 лет. Максимальная сумма кредита – до 5 млн тенге. На 2023 год планируется выдать порядка 6 тыс. микрокредитов.

Для открытия собственного бизнеса более 12 тыс. молодым людех предоставлены гранты в размере до 400 МРП (свыше 1 млн 200 тыс. тенге).

Третье. В рамках нового Социального кодекса планируется трудоустроить более 3,3 млн человек, из них 2,3 млн – молодежь.

Это: новые рабочие места, создаваемые в рамках нацпроектов и частных инициатив бизнеса, субсидируемые государством рабочие места, инструменты для открытия собственного дела; места, высвобождаемые в связи с естественным движением рабочей силы, и т.д.

Четвертое. В 2 городах и 6 регионах запущены региональные жилищные программы для молодежи (г. Астана, Алматы, Атырауской, Костанайской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, ЗКО).

По программе арендного жилья для работающей молодежи в крупных городах предоставлено более 7 тыс. арендного жилья.

"Вышеописанные меры позволяют создать рабочие места, дать возможность молодежи получить опыт и специальность, приобрести жилье. Глава государства держит на особом контроле вопросы трудоустройства и социализации молодежи".